Dalla festa scudetto a erede di Amadeus: Stefano De Martino pronto al grande salto in Rai

Stefano De Martino pronto al salto di carriera

Stefano De Martino pronto al salto di carriera. Attualmente alla guida di "Stasera tutto è possibile" su Rai2, il conduttore campano - che fu anche il presentatore della festa scudetto del Napoli al Maradona - potrebbe presto aggiudicarsi l'access prime time di Rai1.

Proprio lo spazio lasciato libero da Amadeus. Il rumor girava da tempo, da quando è partito il totonomi per rimpiazzare l'uomo di punta ora passato al Nove, e adesso TvBlog scrive che «la possibilità si è trasformata in certezza», parlando di una «trattativa in corso per la definizione del contratto di esclusiva con la tv pubblica».