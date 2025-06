Metro Linea 6, nuovo premio: alla stazione San Pasquale il Big See Architecture Award

vedi letture

Nuovo prestigioso riconoscimento per la Linea 6 della metropolitana di Napoli: la stazione San Pasquale, realizzata da Webuild su progetto dell’architetto italo-sloveno Boris Podrecca e arricchita dalle opere dell’artista austriaco Peter Kogler, si è aggiudicata il BIG SEE Architecture Award 2025 nella categoria Architettura. Il premio, nato per valorizzare la creatività dell’Europa sud-orientale, oggi celebra visioni architettoniche innovative da tutto il mondo.

San Pasquale è una delle nuove “Stazioni dell’Arte” inaugurate nel luglio 2024, che arricchiscono il patrimonio culturale sotterraneo della città partenopea. Fa parte della Linea 6 della metropolitana di Napoli, un tracciato lungo 5,5 km con 8 stazioni, che collega il quartiere di Fuorigrotta a Piazza Municipio.

L’architettura della stazione San Pasquale si sviluppa su cinque livelli, con una lunghezza di 100 metri e un’altezza di 35, evocando un’immersione nelle profondità marine. L’ambiente ricorda il relitto di un antico vascello adagiato sul fondo del mare, con pareti rivestite da grandi pannelli in tre tonalità di blu che richiamano il movimento delle onde, dando vita a un’esperienza immersiva unica nel suo genere.