Festa Scudetto, bilancio del Sindaco Manfredi: "Orgogliosi di come ci siamo comportati"

Sono state stimate "tra 500 mila e un milione" le persone nelle strade e nelle piazze di Napoli e dei comuni della provincia per i festeggiamenti del quarto scudetto della squadra partenopea. Lo dice ai cronisti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il dispositivo predisposto ha funzionato "perfettamente", sottolinea il sindaco, apprezzando il lavoro fatto dal prefetto Michele di Bari e delle forze dell'ordine.

"Approfitto per ringraziare tutti, il prefetto, il questore e le forze dell'ordine che ieri hanno permesso che si svolgesse tutto in un ambiente assolutamente favorevole", aggiunge. Quanto ai numeri dei feriti e dei reati commessi, tra health point e pronto soccorso si sono registrati circa 300 interventi di cui 61 importanti e di questi solo 8 in codice rosso. Nella notte sono stata registrate una decina di rapine. "Non so a Milano quante ce ne sarebbero state con oltre 500 mila persone in strada" commenta il primo cittadino, replicando indirettamente ad alcune dichiarazioni di esponenti politici. "Secondo me c'e' stata qualche difficolta' d'informazione, noi siamo molto orgogliosi di essere napoletani, molto orgogliosi di come ci siamo comportati". Lo riporta Ansa.