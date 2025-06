Cremonini in concerto al Maradona: "Era un sogno perché sono fan del Pibe de Oro"

Il tifo per il Bologna, ma non solo. Cesare Cremonini martedì 24 sarà in concerto al Diego Armando Maradona e l'artista - cuore sottoblù - è un grande fan proprio del Pibe de oro, tanto da mostrarsi più volte sui social con la storica maglietta numero dieci della leggenda argentina. Ne ha parlato in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno:

"Uno dei miei sogni più grandi come musicista e anche come amante del calcio è sempre stato quello di esibirmi al Maradona, sia perché sono un fan del Pibe de oro da quando ero bambino, sia perché il Napoli è una squadra alla quale mi sento particolarmente vicino per una serie innumerevole di motivi, anche se sono comunque tifosissimo del mio Bologna. Cantare nello stadio di Diego è un sogno che ho inseguito per tanti anni e che ora finalmente sta per avverarsi. A Napoli poi ho tantissimi amici, come Davide Petrella, e ho un rapporto con la città anche di natura strettamente sociale".