Ferragosto record non solo in città: ieri boom di ingressi anche per il Vesuvio ed Ercolano

Il pienone a Napoli e provincia non solo per il centro-storico, le meraviglia della città o il mare. La giornata di ieri ha visto un boom turistico anche per il Gran Cono del Vesuvio: secondo i dati forniti dall'Ente Parco del Vesuvio ha fatto registrare 2.987 ingressi nella giornata di ieri, confermandosi una delle mete prescelte dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. Sono stati 1.740 i turisti e i visitatori che ieri si sono recati anche al Parco archeologico di Ercolano, secondo dati forniti dal sito. Lo riferisce Il Mattino.