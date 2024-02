FOTO - Rassegnatevi, Geolier fenomeno nazionale: Top su Spotify, più fan a Milano che a Napoli

Polemiche senza fine per l'ennesima vittoria di Geolier, stavolta nella serata cover, terminata con fischi, buu e la contestazione mentre si esibiva

Polemiche senza fine per l'ennesima vittoria di Geolier, stavolta nella serata cover, terminata con fischi, buu e la contestazione anche mentre il rapper napoletano si esibiva. Quest'oggi la narrazione è di una città intera allo smartphone per votarlo (il televoto conta il 33%, affiancato da radio e sala stampa), ma in realtà in tanti solo ora scoprono il fenomeno nazionale Geolier, amato dai giovani di tutta Italia. L'artista napoletano ha chiuso il 2023 come secondo artista più ascoltato su Spotify e Youtube (dopo Sfera Ebbasta) e con l'album più ascoltato in assoluto. E già da tempo raccoglie sold-out in Italia ed all'estero. Ieri era affiancato tra gli altri da Gué (3° più ascoltato sulle piattaforme digitali, da 20 anni icona rap) e con fanbase molto attive.

Non solo non si tratta di movimento popolare napoletano (del resto gli ultimi napoletani a Sanremo sono tutti arrivati nelle ultime posizioni) quanto un gradimento specifico verso Geolier, ormai nazionale nonostante l'uso del napoletano: analizzando i numeri dei suoi 5,8mln di ascoltatori mensili su Spotify scopriamo (in foto) che Napoli non è neanche la città che porta più ascolti. Geolier ha 1,5mln di ascoltatori a Milan, al secondo posto c'è Roma con 850mila e solo terza Napoli con 400mila, davanti a Torino con quasi 300mila. Anche per questo non mancano repliche piuttosto dure al trattamento ricevuto dal cantante, a partire dalla sua partecipazione ed ora al gradimento del pubblico. Di seguito i dati nel dettaglio.