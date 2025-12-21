Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica arriva a Napoli! Il percorso

La fiaccola olimpica fa tappa anche a Napoli in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che prenderanno ufficialmente il via il prossimo 6 febbraio. Nei prossimi giorni il tradizionale corteo di tedofori attraverserà la provincia partenopea, portando con sé uno dei simboli più riconoscibili dello spirito olimpico. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche l’ex calciatore Ciro Ferrara, scelto come uno dei portatori della fiaccola. Un momento simbolico che unirà sport, territorio e tradizione.

L’appuntamento è fissato per martedì, quando la fiaccola attraverserà diverse località della provincia di Napoli, toccando Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Pietrarsa e San Giorgio a Cremano. Nel pomeriggio il corteo arriverà nel capoluogo, con un percorso che partirà da Scampia per concludersi in Piazza del Plebiscito. L’arrivo in città è previsto a partire dalle ore 17:00, in un evento aperto al pubblico e destinato a richiamare tanti appassionati.

Di seguito il tracciato della fiaccolata a Napoli, come riportato da La Repubblica: viale della Resistenza, via Labriola, via Bakù, via Roma verso Scampia, poi corso Secondigliano, calata Capodichino, via Arenaccia, corso Novara, piazza Garibaldi, corso Umberto I, via Sanfelice, via Monteoliveto, via Toledo, piazza Carità, piazza Matteotti, via Medina, piazza Municipio, via Acton, via Nazario Sauro, via Cesario Console e piazza Plebiscito, con arrivo in programma alle ore 19:30, prima della cerimonia conclusiva.