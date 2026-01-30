Ufficiale Regione Campania, approvati i lavori di riqualificazione del Maradona

La Giunta della Regione Campania ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione e il Comune di Napoli per realizzare un programma integrato di interventi strategici per la città.Il programma riguarda ambiti come le politiche dell'abitare, il potenziamento del Sistema di Trasporto Pubblico, la tutela dell'ambiente, l'efficientamento energetico e il consolidamento statico di edifici pubblici, il miglioramento dei servizi digitali del territorio.

Nel piano rientreranno anche i lavori di riqualificazione allo stadio Diego Armando Maradona. I lavori sono stati finalmente approvati, la notizia era attesa da tempo: la città di Napoli spera di portare a termine il restyling dello stadio in tempo per presentare la candidatura ufficiale agli Europei 2032.

Per attuare il protocollo verrà creata una Cabina di regia Regione-Comune e un tavolo tecnico operativo, sarà promosso l'utilizzo coordinato delle risorse europee, nazionali e regionali con priorità alla capacità di spesa rapida dal 2026.