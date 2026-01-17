Il cantante Ricciardi: "Napoli sempre invidiata. Scudetti? Legato a due in particolare..."

Franco Ricciardi, cantante napoletano, ha parlato a Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Città e squadra? La parola che la accomuna è passione. Napoli è sempre stata la più invidiata e amata. La cosa bella di oggi è il dialetto. Nel mondo è più conosciuta la musica classica napoletana piuttosto che la musica italiana.

I media si sono aperti grazie alle nuove generazioni, prima non l’accettavano. Io sogno anche in napoletano. Gli scudetti a cui sono più affezionato? Il primo, quella sera col primo disco feci undici feste. E poi il quarto, dove pochi giorni dopo ho fatto il primo concerto al Maradona”.