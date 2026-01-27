Ufficiale Napoli-Chelsea, divieti e restrizioni dalle 14 di domani: l'ordinanza del Comune

In occasione dell’incontro di calcio valevole per la Champions League SSC Napoli-Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 presso lo stadio "Diego Armando Maradona", il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che dispone limitazioni alla vendita di bevande per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura di Napoli, mira a gestire il notevole afflusso di persone previsto nelle aree limitrofe allo stadio e in altre zone cittadine interessate dalla presenza di tifosi.

I Provvedimenti e le zone Interessate. Dalle ore 14:00 di mercoledì 28 gennaio fino alle ore 02:00 di giovedì 29 gennaio 2026, saranno in vigore le seguenti restrizioni: Area Stadio e Fuorigrotta: All'interno dello stadio "Diego Armando Maradona" e nelle strade limitrofe (tra cui via Cinthia, via Leopardi, viale Augusto, Piazza Italia, via Campegna, via Diocleziano, viale Kennedy, Piazzale Tecchio, via Claudio, via Terracina, via G.B. Marino e altre vie specificate nell’atto), è vietata la vendita e la somministrazione a titolo oneroso di bevande alcoliche e superalcoliche. Centro Città e Area Portuale: Nelle zone della Stazione Marittima, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola e aree limitrofe, vige:

Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso. Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida o tetrapak. La commercializzazione sarà consentita esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o carta.

L'inosservanza dell'ordinanza comporterà sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 25,00 a € 500,00