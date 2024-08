Accostato al Napoli, Hummels può prendere il posto di Le Normand: i dettagli

Come sottolinea Marca, il tedesco è considerato un’opzione più che interessante per la difesa basca.

Dopo la cessione di Robin Le Normand all’Atletico Madrid in casa Real Sociedad si cerca un nuovo rinforzo per il reparto arretrato con il club basco pronto a lanciare l’offensiva per l’esperto Mats Hummels, svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund con cui nella passata stagione è arrivato fino alla finale di Champions League collezionando in totale 40 presenze con quattro gol nelle varie competizioni.

Un profilo, quello del classe ‘85, a lungo cercato anche dal Bologna in Italia oltre che da Maiorca e Brighton che potrebbero però vedersi superare dalla Real Sociedad in queste ore visto che, come sottolinea Marca, il tedesco è considerato un’opzione più che interessante per la difesa basca.

Nella sua carriera il centrale tedesco ha giocato 508 partite, segnando 38 gol, con la maglia del Borussia Dortmund, 118 con quella del Bayern Monaco, con cui ha siglato 8 reti, e 42 con il Bayern II, riuscendo a trovare il gol 5 volte. A queste ci sono da aggiungere anche le 33 sfide e gli 8 gol con l'Under 19 bavarese. In Nazionale vanta 78 gettoni e 5 gol con la Germania e 21 match e 5 reti con l'Under 21. Nel suo incredibile palmares Hummels ha un Mondiale, 6 campionati tedeschi, 3 Coppe di Germania, 6 Supercoppe Tedesche, un Europeo Under 21 e una Coppa di Lega Tedesca. Durante il mercato il difensore era stato accostato anche a Napoli, Bologna e Roma, ma alla fine sembra orientato a rifiutare la Serie A.