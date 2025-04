Pronta asta milionaria per Huijsen (svenduto da Giuntoli): Real e due big inglesi su di lui

L'estate di Dean Huijsen e del Bournemouth si preannuncia già rovente, con diverse big internazionali, capeggiate dal Real Madrid, pronte a fare follie per cercare di accaparrarsi il difensore classe 2005 accostato anche al Napoli qualche settimana fa. Non basteranno, dunque, i già tantissimi 60 milioni di euro di clausola rescissoria, servirà convincere il ragazzo - magari con un lauto stipendio - a lasciare il proprio club di appartenenza, che già si starà sfregando le mani pensando alla maxi plusvalenza per un giocatore che, appena pochi mesi fa, strappava alla Juventus per 'soli' 15 milioni di euro.

Ora tutto è cambiato e Huijsen, che quest'anno è reduce da una super stagione con la maglia rossonera del club che si affaccia sulla Manica e dall'esordio con la Nazionale spagnola di Luis De La Fuente, è uno dei calciatori più ambiti sul mercato. Dicevamo del Real Madrid, ma non solo. Secondo quanto riferito quest'oggi dal quotidiano inglese The Indipendent, anche Chelsea e Liverpool starebbero lavorando sottotraccia per accaparrarselo.

I Blancos, tuttavia, restano comunque i favoriti, specifica il quotidiano. In casa Chelsea, infatti, Huijsen sarebbe soltanto una sorta di 'piano-B', dato che il preferito della squadra di Maresca, in questo momento, sembra essere l'inglese del Crystal Palace Marc Guehi, che i Blues potrebbero addirittura pagare oltre 80 milioni di sterline. I pensieri del Liverpool, invece, sono rivolti soprattutto al rinnovo di Virgil Van Dijk, a meno di tre mesi dalla scadenza del contratto che lo lega ad Anfield.