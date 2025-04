Napoli è spaccata in due tra il futuro di Conte e la lotta scudetto

La corsa verso il finale di stagione è oramai entrata nel vivo e tutti sono concentrati verso l'obiettivo, ma le incertezze sul futuro ci sono per tutti.

La fame di vittoria è sempre stata una caratteristica importante della città di Napoli. Molto probabilmente perché oltre la recente vittoria del terzo scudetto si è vinto poco, per non dire quasi nulla lasciando da parte la parentesi Maradona. Oggi però la situazione sembra in parte cambiata con l'arrivo di un mister di alto spessore come Antonio Conte. Con lui tutto sembra possibile e questo la piazza l'ha percepito come forse non aveva mai fatto prima, ma al tempo stesso c'è la fila per accaparrarsi il mister nonostante sia legato da un contratto importante con il Napoli. E tutto questo gran parlare della permanenza o meno di Antonio Conte sulla panchina azzurra, sta distogliendo molti dalla corsa del Napoli per lo Scudetto. Come se ad oggi farsi una posizione nelle squadre ad alto raggio di competizione sia più importante della vittoria stessa.

Tutto questo perché l'asticella alta dove oggi il Napoli ha messo la sua bandiera, fa capire dove si potrebbe arrivare continuando il progetto e nessuno accetterebbe l'idea di ridimensionarsi proprio adesso che la rivoluzione sembra davvero sortire gli effetti sperati. In tutto questo c'è il campionato, il campo che fanno da padrone confermando la crescita di tutti tra calciatori assieme anche allo staff stesso. Ora la corsa verso la fine della stagione è iniziata, ma passo dopo passo la decisione andrà presa senza possibilità di fare passi indietro. Se ADL e Conte troveranno la conferma sulle ambizioni future si andrà avanti per diventare sempre più grandi continuando la mappa del futuro. Se così non dovesse essere un trofeo conquistato sarebbe la caramella più dolce/amara di sempre.