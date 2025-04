Video Alemao e Careca al Maradona: i due ex ripercorrono la loro avventura in azzurro

Nel pre-partita di Napoli-Milan il club azzurro ha celebrato Careca, Alemao e Lavezzi, tre ex storici presenti al Maradona per l'occasione. I due brasiliani hanno ripercorso le tappe della loro avventura a Napoli nel terzo episodio di Napoli Voices, la rubrica della SSC Napoli.

Careca si racconta: "C'erano altre opzioni, però volevo venire a Napoli per vincere in questa città. Il primo impatto è stato straordinario, i tifosi erano pazzeschi dall'inizio alla fine, sin dalla prima amichevole. Si tifava con molta voglia e gusto. E' stato un momento per me molto particolare. Fare parte della storia di questa città e di questo club è bellissimo, mi riempie di orgoglio e felicità. Lo stadio ha cambiato il nome, un giusto tributo per Diego del quale sentiamo la mancanza. La nostra storia sarà sempre legata allo stadio San Paolo. Mi auguro, però, che con questo nome si possa vincere ancora".

Alemao prosegue: "Ho trovato una tifoseria incredibile qua. Ho vissuto dei momenti bellissimi. Lukaku insieme a Careca, sarebbe interessante vederli insieme davanti. Vogliamo che la gente di Napoli possa gioire ancora tante volte per una vittoria. Loro riconoscono che abbiamo lottato per loro".