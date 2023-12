Alla vigilia di Napoli-Inter ADL è tornato a Castel Volturno: stasera sarà allo stadio

Durante l'era-Garcia, specie nell'ultimo periodo, Aurelio De Laurentiis si è trasferito stabilmente a Castel Volturno per rimanere vicino alla squadra

Durante l'era-Garcia, specie nell'ultimo periodo, Aurelio De Laurentiis si è trasferito stabilmente a Castel Volturno per rimanere vicino alla squadra e all'allenatore francese. Una sorta di commissariamento che però non è servito a niente, visto che i risultati non sono migliorati e Garcia è stato esonerato.

Il presidente azzurro è rimasto al centro tecnico anche nei primi giorni con Walter Mazzarri, salvo poi lasciare spazio a lui e ai calciatori. Ieri, però, come riportato da Il Mattino, il patron si è rivisto a Castel Volturno per caricare la squadra e stasera sarà allo stadio per assistere a Napoli-Inter.