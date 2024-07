Prima pagina Il Mattino: "Tutti pazzi per Kvara a Castel di Sangro: è l’uomo in più di Conte”

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al primo giorno di ritiro del Napoli di Antonio Conte a Castel di Sangro: “Tutti pazzi per Kvara a Castel di Sangro: è l’uomo in più di Conte. Napoli, applausi per il georgiano”. Di seguito la prima pagina integrale.