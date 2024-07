Ufficiale Clamoroso in Francia! Una squadra storica è fallita: ripartirà dalla terza serie

Adesso il fallimento è ufficiale e i giocatori che erano sotto contratto sono tutti svincolati.

Giornata storica e tragica per il Bordeaux, club stato anche al vertice del calcio francese. Adesso il fallimento è ufficiale e i giocatori che erano sotto contratto sono tutti svincolati. Si ripartirà dalla terza serie, di seguito il comunicato ufficiale del club: "Dopo la conferma della decisione del DNCG di retrocedere l'FC Girondins de Bordeaux in Nazionale 1, martedì il Club ha presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Commercio di Bordeaux, per avviare la necessaria ristrutturazione.

Di conseguenza, il Tribunale di Commercio annuncia, immediatamente, l'apertura di una procedura che consentirà automaticamente di entrare automaticamente nello status professionale del club. Pertanto, viste le brevissime scadenze prima dell'inizio della stagione della Nazionale 1, il Club ha dovuto rinunciare a chiedere il mantenimento della qualifica professionale altrimenti avrebbe dovuto presentarsi nuovamente al DNCG con un budget non adeguato. corrispondono alla realtà futura del Club, che avrebbe potuto portare a pesanti sanzioni aggiuntive. Se prendi una decisione difficile, anticipi una conseguenza inevitabile del processo di ristrutturazione in corso.

Se il centro di formazione avrà successo, il Club continuerà a promuovere i suoi giocatori. La questione della trasparenza non confronta la situazione attuale del calcio francese con quella che sarà la situazione reale del club senza il futuro e il futuro deve accettare di limitare le conseguenze sportive di questa situazione, avendo il club l'obiettivo di evolversi in Nazionale 1. lì la prossima stagione, per consentire, il più rapidamente possibile, il ritorno del Club, con finanze aggressive e rinnovata ambizione, ai massimi livelli".