Allegri battezza l'amico Nicola: i due sono stati anche compagni di squadra

Nicola e Allegri, compagni al Pescara nel 1998-99, si ritrovano da avversari al Penzo. I precedenti sorridono nettamente al tecnico del Napoli.

Prima compagni di squadra, poi avversari in panchina. Davide Nicola e Massimiliano Allegri si ritroveranno domani in Venezia-Napoli, pochi giorni dopo l'arrivo del primo sulla panchina lagunare al posto di Giovanni Stroppa. La loro amicizia risale alla stagione 1998-99, quando entrambi vestivano la maglia del Pescara allenato da Gigi De Canio. Il rapporto è rimasto forte anche lontano dal campo, ma per oltre novanta minuti dovrà essere messo da parte. Quello del Penzo sarà il dodicesimo confronto tra i due da allenatori: il bilancio vede Allegri avanti con sette vittorie, contro i tre pareggi e l'unico successo conquistato da Nicola.

Nicola non ha mai battuto il Napoli: dieci sconfitte in undici precedenti

Il nuovo tecnico del Venezia dovrà provare a interrompere anche un altro tabù. In undici precedenti contro il Napoli, Nicola ha raccolto dieci sconfitte e un solo pareggio, senza mai riuscire a battere gli azzurri. Allegri arriva invece al Penzo con la necessità di ottenere una risposta immediata dopo il 3-1 subito contro il Villarreal in Champions League, che ha frenato l'entusiasmo generato dal precedente 3-0 rifilato al Frosinone. Nicola ha avuto soltanto pochi giorni per lavorare con la nuova squadra: il suo debutto sulla panchina del Venezia sarà proprio contro il vecchio amico.