Ancora un infortunio muscolare: è ora di interrogarsi sugli allenamenti?

vedi letture

Il Napoli si presenterà alla sfida più importante della stagione, quella di sabato contro l'Inter campione d'Italia, con un'ennesima defezione pesante. André-Frank Zambo Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo azzurro, sarà costretto a saltare la partita a causa di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Un'altra tegola per Antonio Conte, che continua a dover fare i conti con una lunga lista di infortuni muscolari che stanno condizionando il cammino della squadra.

L'infortunio di Anguissa è solo l'ultimo di una serie preoccupante che ha colpito il Napoli nel corso della stagione. Una lista lunga e che ha penalizzato diversi reparti della squadra:

Alex Meret ha dovuto fermarsi per tre giornate a causa di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, subita durante Juventus-Napoli a settembre.

Pasquale Mazzocchi ha saltato sei giornate per un doppio infortunio: a novembre contro la Roma ha riportato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra, mentre a febbraio ha subito lo stesso infortunio, ma alla gamba destra.

Stanislav Lobotka ha dovuto rinunciare a quattro partite per una distrazione del semitendinoso rimediata durante gli impegni con la nazionale slovacca.

Mathías Olivera ha saltato cinque turni a causa di un doppio infortunio: prima un trauma al polpaccio, poi una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra.

Leonardo Spinazzola è rimasto ai box per due giornate per una lesione del medio gluteo destro.

David Neres è stato e sarà indisponibile per diversi turni a causa di una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra subita contro l'Udinese.

Matteo Politano ha saltato una gara per un'elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra.

Michael Folorunsho che ha saltato una gara per un infortunio muscolare.

Il Napoli si ritrova dunque in una situazione critica sul piano fisico, con una serie di infortuni muscolari che non possono più essere considerati semplici episodi isolati. La squadra di Conte, che gioca una sola partita a settimana, ha visto un nucleo ristretto di giocatori impiegati costantemente, senza un'effettiva rotazione. Il risultato? Un elevato numero di problemi muscolari che hanno messo a dura prova la tenuta atletica del gruppo.

Alla luce di questa emergenza, diventa lecito interrogarsi sui metodi di allenamento adottati. Sono stati forse troppo intensi? Si è insistito troppo sugli stessi uomini senza concedere loro il giusto recupero? Conte ha spremuto il gruppo fino al limite, senza coinvolgere tutti i giocatori a disposizione? Sono domande che meritano risposte, perché il Napoli non può permettersi di arrivare ai momenti cruciali della stagione con una squadra decimata dagli infortuni.