Meret in conferenza: "Restiamo lucidi! Facce tristi poi per fortuna la Lazio ha pareggiato"

Il Napoli viene fermato sul pari dal Parma, ma è un punto d'oro che tiene la squadra di Conte in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sull'Inter e con una sola giornata ancora da disputare. Al termine dello 0-0 di Parma, il portiere azzurro Alex Meret commenterà la sfida del Tardini in conferenza stampa.

23.50 - Inizia la conferenza stampa.

Ci hai messo due pezze, come hai vissuto questi novanta minuti?

"Ho visto una squadra attenta in fase difensiva e con voglia di aiutarsi. Davanti potevamo fare qualcosina in più, ma abbiamo creato occasioni. Gli ultimi minuti sono stati una montagna russa, vedevo la panchina con le facce tristi, poi per fortuna la Lazio ha pareggiato e ci abbiamo provato fino alla fine ad andare in vantaggio. Ma era anche importante non prendere gol, ci teniamo stretto questo punto e ora vogliamo chiudere in bellezza".

E' un finale con una guerra di nervi:

"Il Parma si gioca la salvezza, non era in campo per regalarci la vittoria. Hanno fatto la loro partita e l'hanno fatta bene. Davanti non ci hanno fatto prendere palloni e c'è da mettere in conto l'avversario. Dovremo essere più lucidi possibile e ora l'ultima partita diventa fondamentale. Dando il 100% possiamo toglierci una bella soddisfazione".

Differenze con lo Scudetto vinto con Spalletti?

"Sono molto diversi i due campionati, l'altra volta abbiamo vinto con un mese di anticipo e con grande vantaggio sulla seconda. Riuscivamo a sbloccare le partite e a chiuderle, era un'altra squadra e un altro Napoli. Sappiamo soffrire e lottare, dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti e questo ci deve riempire di orgoglio. Ci sono gli avversari, come l'Inter che sta facendo un grandissimo campionato, ma dobbiamo darci del merito e siamo stati bravi a non mollare. Ora c'è l'ultima partita da affrontare e saremo pronti".

Poche reti ultimamente:

"Non siamo una squadra che durante l'anno ha fatto tanti gol.Abbiamo vinto spesso di misura, lottando e anche soffrendo. Dobbiamo essere più lucidi e concentrati, gli avversari ci studiano e arrivano preparati. C'è da lavorare quest'ultima settimana per provare a vincere questa partita".

Senza Lobotka si fatica a costruire?

"Penso che Gilmour abbia fatto una gran partita. Lobotka ha fatto un bellissimo campionato, è un campione e vede passaggi che altri non vendono. Dobbiamo fare meglio tutti per provare a sbloccare le partite e fare più gol".

00.00 - Termina la conferenza.