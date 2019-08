Basta indugi: è la settimana del quarto acquisto

Basta indugi. Il Napoli si mette alle spalle la doppia sfida amichevole col Barcellona in terra americana, che aveva dato buone indicazioni nella prima uscita e qualche piccola preoccupazione nella seconda uscita. Resta calcio d’agosto, quello che vale poco o nulla. Tra poco, però, si inizia a fare sul serio ed è arrivato il momento di dare una nuova accelerata al mercato.

Il 24 agosto la prima sfida ufficiale. Sul campo della Fiorentina gli azzurri inizieranno il nuovo campionato e, a detta degli stessi protagonisti, la rosa va ancora completata con le ultime operazioni sia in uscita che in entrata. “Cerchiamo un calciatore offensivo che abbia la capacità di ribaltare velocemente l'azione negli spazi” ha dichiarato Cristiano Giuntoli, identikit che sembra corrispondere in maniera inequivocabile a quello di Hirving Lozano, messicano tutto sprint capace di spaccare in due le difese con la sua velocità a campo aperto e l’abilità nel dribbling.

Ora l’affondo. Il conto alla rovescia per l’esordio in campionato è iniziato, il Napoli dopo tante idee messe in piedi (e qualche delusione, vedi l’affare Pèpè), deve portare a compimento i progetti per rinforzare l’attacco. I nomi restano sempre gli stessi, oltre a Lozano ci sono James e Icardi sullo sfondo. La strategia dell’attesa fino a qui ha portato il Napoli a dover ritardare i propri piani, ma ora non c’è più tempo: Ancelotti ha bisogno dei suoi rinforzi per iniziare a costruire la sua idea di calcio. Esitare ancora, potrebbe in qualche modo sperperare quel vantaggio legato alla continuità del progetto tecnico rispetto alle altre big del campionato.