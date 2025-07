Prima pagina Tuttosport: "Osimhen-Gala: sì! Napoli, ora Nunez"

vedi letture

Jonathan David è da qualche giorno il nuovo attaccante della Juventus. Si tratta di un grande colpo a parametro zero da parte dei bianconeri, i quali puntanti a tornare al top dopo una serie di annate da comprimari.

Ed è per questo che il centravanti canadese è soltanto il primo di una serie di acquisti che promettono di portare la Vecchia Signora a tornare ad essere una delle grandi protagoniste del campionato.

Come scrive Tuttosport in taglio alto questa mattina, l’altro nome seguito da tempo da Comolli e soci è quello di Jadon Sancho. Si parla anche di Napoli in basso: "Osimhen-Gala: sì! Napoli, ora Nunez".