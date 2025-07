Prima pagina Corriere dello Sport: "Osimhen last minute: attese le garanzie per i 75 milioni"

Il futuro di Dodo potrebbe essere a tinte bianconere. Con la Fiorentina ormai il rapporto è ai minimi termini, con la rottura che nasce per il ritardo con cui la società si è mossa per proporgli un rinnovo con adeguamento salariale. Un’offerta in linea con le sue richieste era arrivata, ma Dodo non ha mai risposto, decidendo piuttosto di guardarsi attorno.

E tra le squadre che sembra aver individuato - scrive il Corriere dello Sport in prima pagina - c'è la Juventus, a caccia di un esterno destro titolare che possa fare la staffetta con Alberto Costa e permettere a McKennie di ritornare al centro della mediana. Il costo, tuttavia, non è banale: servono 30 milioni di euro per strappare il sì dalla Fiorentina. Le alternative per i bianconeri restano Piquerez del Palmeiras e Gutierrez del Girona.

"Osimhen last minute: attese le garanzie per i 75 milioni" si legge in basso. Ore decisive per l'addio, poi tutto su Nunez.