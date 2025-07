Corsa all'abbonamento e rischio pienone: fissato tetto massimo di tessere

vedi letture

Al via domani la campagna abbonamenti per la prossima stagione con prelazione per i vecchi abbonati. Sarà caccia alla tessera e c'è il rischio che la domanda sarà più elevata dell'offerta. Esiste infatti un tetto massimo di tessere da poter sottoscrivere come si legge oggi sul Corriere dello Sport. "Il club ha indetto un tetto massimo di 25mila tessere più 5mila Corporate".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).