Ngonge al Torino, Tuttosport: "Vertice a Milano, si cerca l'accordo"

Tuttosport apre in prima pagina con una notizia che riguarda il mercato della Juventus: Jadon Sancho è sempre più vicino ai bianconeri. I nuovi contatti con il Manchester United hanno prodotto un’apertura totale da parte del club inglese e del giocatore, disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di vestire il bianconero. Tuttavia, per sbloccare l’operazione, serve prima sciogliere il nodo Tiago Conceição, altro obiettivo tecnico in bilico.

In taglio alto, spazio al mercato del Torino: nuovo incontro a Milano tra i granata e il Napoli per l’esterno Ngonge, con la trattativa che entra nel vivo.

Nel frattempo, è ufficiale l’arrivo di Ardian Ismajli per la difesa, mentre resta in stand-by la situazione legata a Coco, in attesa di una proposta concreta dal Qatar. Attenzione anche a Vanja Milinkovic-Savic: il Leeds vuole stringere i tempi per superare la concorrenza.