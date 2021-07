Bernardeschi in ritardo al suo matrimonio: la sposa deve attendere 40'

Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus e della Nazionale campione d'Europa, è convolato a nozze con la sua Veronica. Solo due giorni dopo la vittoria dell'Italia agli Europei il bianconero si è sposato quest'oggi a Carrara ma si è fatto attendere all'altare. Infatti Federico è arrivato con 40 minuti ritardo costringendo la sposa a fare un secondo giro in auto. Il tutto si è è svolto in diretta televisiva, con tantissime persone accorse al centro storico della città toscana per omaggiare il fresco campione d'Europa.

Il giocatore non ha resistito alla gioia di questi giorni e ha cantato insieme ai tifosi: "Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Europa siamo noi!". Siparietto anche in chiesa dove il prete ha chiesto al calciatore: "Provi più emozione adesso oppure quando stavi per calciare dal dischetto?". Bernardeschi ha abbozzato un sorriso non nascondendo un leggero imbarazzo.