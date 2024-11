Bestia nera El Shaarawy: numeri folli col Napoli, è il quarto di sempre per gol a Fuorigrotta

Attenzione a Stephan El Shaarawy che a Fuorigrotta si esalta. L'attaccante della Roma infatti ha realizzato addirittura cinque gol contro il Napoli in campionato e sono stati realizzati tutti in trasferta. Uno score incredibile considerando - come riferisce Opta - che solo Pietro Paolo Virdis (sette), Giuseppe Signori e Carlo Reguzzoni (entrambi sei) hanno segnato più reti fuori casa contro i partenopei nella storia della Serie A.