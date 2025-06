Calendario Serie A, il Napoli al Maradona come aveva chiuso: alla 2a col Cagliari

E' la giornata della presentazione del calendario della Serie A Enilive 2025/2026. E' partita la compilazione nell'evento ufficiale della Lega Serie A, nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma in occasione della 2ª edizione del Festival della Serie A, e per il Napoli Campione d'Italia guidato per il secondo anno da Antonio Conte la prima giornata d'esordio è stata sorteggiata la sfida contro il Sassuolo in trasferta, quindi a Reggio Emilia. Alla seconda giornata, invece, la prima in casa: ironia della sorte, come si è chiuso il campionato in quella magica ed indimenticabile giornata, ospitando il Cagliari.

Ecco la seconda giornata

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina