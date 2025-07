Prima pagina Tuttosport: "Tutti in fila per andare...in Chiesa: ci pensa anche il Napoli"

Come riferito da Tuttosport in apertura, la Juventus per Kolo Muani continua a sbattere sul muro del Paris Saint Germain ed è per questo che Comolli si starebbe cautelando, lavorando a tre alternative. Nunez del Liverpool, Goncalo Ramos del club campione d'Europa e Hojlund dal Manchester United: le trattative del club bianconero si allargano per dare a Tudor il partner ideale per David.

Nel frattempo, sempre con i Red Devils, continua la trattativa per Jadon Sancho, sul quale spunta anche l'interesse del Nottingham Forrest. Per la corsia di destra, infine, c'è Nahuel Molina, ex Udinese ora in forza all'Atletico Madrid. Di spalla si legge: "Tutti in fila per andare...in Chiesa: ci pensa anche il Napoli".