Allenamento congiunto Napoli-Sorrento a Castel di Sangro: la data

Potrebbe esserci un nuovo appuntamento nel precampionato del Napoli. Il Sorrento, tramite un post sui propri canali social, ha annunciato un possibile allenamento congiunto con la formazione azzurra in programma per il 10 agosto allo stadio Patini di Castel di Sangro. L'incontro non sarà una vera e propria amichevole ufficiale, ma una partitella congiunta (com'è accaduto lo scorso anno con la Cavese) che darà modo a entrambi gli allenatori di testare alternative tattiche e valutare i giocatori meno impiegati. Una chance, dunque, per chi fino a quel momento avrà trovato poco spazio nelle amichevoli precedenti.

Il giorno prima, il 9 agosto, il Napoli affronterà il Girona in un match già definito e inserito nel calendario ufficiale del ritiro abruzzese. Il possibile confronto con il Sorrento si presterebbe quindi come un banco di prova soft, utile anche per mantenere alto il ritmo gara in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.