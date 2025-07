Non solo Osimhen: pronte altre cessioni ed oggi c'è il primo test estivo

vedi letture

La fatica inizia a farsi sentire a Dimaro. Le doppie sedute si accumulano e già ieri sono diventati diversi gli azzurri fermati a scopo precauzionale. Risentimento muscolare per Matteo Politano, che salterà il primo test ufficiale in programma quest’oggi contro l’Arezzo, ma anche uno stop ‘di gestione’ per McTominay, dopo un altro per Olivera mentre proseguono il loro percorso di recupero Gilmour e Buongiorno. L’amichevole odierna sarà quella del primo assaggio in azzurro per i nuovi acquisti, a partire naturalmente da Kevin De Bruyne, attrazione dell’intero ritiro di Dimaro, per i circa 2200 spettatori annunciati (da ieri sold-out anche i tagliandi extra messi a disposizione).

Il primo tridente

Per la prima uscita amichevole, Antonio Conte ha scelto subito una squadra di ottimo livello di Serie C, l'Arezzo dell'ex azzurro Bucchi, sostituendo così il solito primo test con i dilettanti locali. Un modo per alzare subito il livello nonostante le gambe pesanti e la fatica (anche questa mattina è previsto allenamento, ma a porte chiuse). Il primo tridente, considerando l’assenza di Politano, potrebbe essere composto da Lang e Neres in supporto di Lukaku, ma ci sarà spazio per tutti gli elementi a disposizione o quasi considerando l’abbondanza e diverse cessioni da sbloccare.

Le prossime uscite

Non solo Osimhen, ormai diretto al Galatasaray (ieri ha ricevuto il contratto da visionare e firmare). Il Napoli deve sbloccare tante cessioni, a partire da quelle per i giocatori neanche convocati per Dimaro. Ngonge resta vicino al Torino, ma il Napoli vuole garanzie sul riscatto o almeno condizioni più favorevoli. Per Folorunsho siamo ai dettagli per il trasferimento al Cagliari per un prestito oneroso e diritto di riscatto a 8mln di euro. 1,5mln entreranno invece per il prestito oneroso di Lindstrom (con 16mln di riscatto) che è già partito per le visite mediche. In standby la doppia cessione di Simeone e Zerbin al Pisa: c'è distanza sulle cifre.