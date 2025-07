Osimhen è la seconda cessione più remunerativa della storia: ecco la Top 10

vedi letture

Ormai è tutto definito e in queste ore Napoli e Galatasaray stanno per firmare i documenti relativi alla cessione di Victor Osimhen, che tornerà così in Turchia ma questa volta a titolo definitivo e previa pagamento di una cifra che immetterà tanta liquidità nelle casse azzurre. E renderà Osimhen il protagonista del secondo trasferimento in uscita più remunerativo nella storia del Napoli.

Al primo posto c'è ancora lui, Gonzalo Higuain. Resiste da quasi un decennio la presenza sul gradino più alto del podio del centravanti argentino, che nel 2016 lasciò Napoli per l'odiata Juventus, scatenando un sentimento di tumulto nella tifoseria azzurra. Ma portando allo stesso tempo la bellezza di 90 milioni in cassa. Alle spalle di Osimhen, invece, l'altro componente della coppia da sogno del terzo Scudetto, il georgiano Kvaratskhelia con il suo trasferimento al PSG da 75 milioni. Sempre nella capitale francese, ma con una decina di milioni in meno di spesa, era andato qualche anno prima anche Cavani, al 4° posto. Di seguito le prime dieci cessioni più onerose nella storia del Napoli, tutte dell'era De Laurentiis.

LE CESSIONI PIÙ RICCHE NELLA STORIA DEL NAPOLI

1. Gonzalo Higuain alla Juventus per 90 milioni di euro - 26 luglio 2016

2. Victor Osimhen al Galatasaray per 75 milioni di euro - estate 2025

3. Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro - 17 gennaio 2005

4. Edinson Cavani al Paris Saint Germain per 64,5 milioni di euro - 16 luglio 2013

5. Jorginho al Chelsea per 57 milioni di euro - 14 luglio 2018

6. Min-jae Kim al Bayern Monaco per 50 milioni di euro - 18 luglio 2023

7. Kalidou Koulibaly al Chelsea per 41,9 milioni di euro - 16 luglio 2022

8. Ezequiel Lavezzi al Paris Saint Germain per 30 milioni di euro - 2 luglio 2012

9. Allan all'Everton per 24,6 milioni di euro - 5 settembre 2020

10. Elif Elmas al Lipsia per 24 milioni di euro - 1 gennaio 2024