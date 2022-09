Caos biglietti per Ajax-Napoli, duro comunicato UANM: "Società assente! Ci aspettiamo le scuse"

Ancora grossi disagi, lunghe code e problemi per i tifosi in fila all'esterno del Maradona per l'acquisto del biglietto della sfida di Champions League tra Ajax e Napoli. L'Unione Azzurra del Mondo, che raccoglie diversi fan club del Napoli, ha emanato un duro comunicato a riguardo.

"La vendita dei biglietti per la partita di Champions tra Ajax e Napoli è partita male, ma è continuata nel peggiore dei modi possibili.

Il primo incredibile salto all’indietro è stata l’impossibilità a ricevere il titolo in modalità digitale, come di prassi ormai da qualche tempo.

La società SSC Napoli si è affrettata a rimbalzare la responsabilità alla società ospitante, una cosa che non abbiamo voluto commentare in quanto non sussistevano motivi per dubitare di quanto affermato dalla nostra Società, anche se, per forza di cose, ci chiediamo se la SSC Napoli abbia fatto il possibile per tutelare i suoi tifosi, non risultandoci, infatti, esposti alla UEFA per denunciare quanto accaduto.

Questo “disguido” non ha fermato i tifosi del Napoli che hanno comunque acquistato tutti i biglietti disponibili per il settore ospiti della Johan Cruijff Arena e si sono organizzati con non poche difficoltà per il ritiro dei biglietti al DAM di Napoli.

Se la SSC Napoli non è responsabile per la consegna del titolo digitale è SICURAMENTE e INDUBBIAMENTE COLPEVOLE e RESPONSABILE dell’organizzazione, ma sarebbe meglio dire disorganizzazione, per la consegna dei tagliandi allo Stadio Maradona.

Le scene indegne viste al Maradona sono LESIVE della DIGNITA’ e OFFENSIVE nonché una mancanza totale di RISPETTO verso le persone e verso i propri tifosi.

Molti hanno dovuto procurarsi permessi al lavoro, quelli più lontani, nonostante le difficoltà, si sono sobbarcati viaggi aerei lunghi e costosi per essere presenti allo Stadio e, dopo ore di coda, si sono visti chiusi i botteghini in faccia per pausa alle ore 13.00 e per chiusura alle ore 18.00, con l’invito a tornare il giorno successivo, cosa che non tutti avevano la possibilità di fare.

Una giornata in coda senza poter ritirare il tagliando.

Nulla è stato fatto durante la giornata per cercare di migliorare la situazione, nessuna assistenza a cui chiamare, nessuna attenzione alle esigenze delle persone, nessun responsabile a cui rivolgersi per far presente la situazione da giungla e i disagi; una società ASSENTE che viene meno ad un suo specifico e imprescindibile DOVERE, quello di tutelare e rispettare i DIRITTI dei suoi tifosi, la sua gente.

Quanto visto ieri non è da Champions, semmai una organizzazione da serie C.

Da rappresentanti di Club che contano migliaia di tifosi in tutto il mondo, oltre a provare INDIGNAZIONE per quanto successo, ci auguriamo che la SSC Napoli porga le dovute scuse ai suoi tifosi e, soprattutto, faccia in modo che quanto accaduto NON SUCCEDA MAI PIU’.

Rispetto per le persone, rispetto per i tifosi napoletani".