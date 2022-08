Chelsea ko a Leeds, Koulibaly disastroso: oggi in Inghilterra non va oltre il 3 in pagella

Prova da dimenticare per Kalidou Koulibaly nella disfatta di Leeds.

Prova da dimenticare per Kalidou Koulibaly nella disfatta di Leeds. Il centrale ex Napoli, protagonista in negativo con uno svarione sul terzo gol dello United e un'espulsione nel finale di gara, questa mattina ha fatto scorta di insufficienze sulle principali testate d'Oltremanica (con parametri leggermente differenti rispetto a quelli italiani).

Questi i voti raccolti da Kalidou Koulibaly:

Sky Sports UK: 2

90Min: 2

Sports Illustrated: 2

Football London: 3

Daily Express: 3

London Evening Standard: 3

Bocciatura grave anche per TMW con un inesorabile 4,5 in pagella per il senegalese.