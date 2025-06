Foto Cittadinanza Mertens, Maggio al veleno: "Forse tra 100 anni la danno anche a me..."

Il giorno della cittadinanza onoraria di Dries Mertens. Il conferimento è avvenuto in maniera ufficiale, oggi al Maschio Angioino. Al termine della cerimonia viene tributato l'attaccante belga con dei video delle sue prodezze, in campo e fuori, ma non solo. Una festa per lui e una festa per Napoli.

E proprio nella giornata della cittadinanza onoraria conferita a Mertens arriva il messaggio di un altro ex azzurro, che non l'ha presa tanto bene. Christian Maggio, ex capitano azzurro, ha pubblicato la seguente Instagram Story: "Va beh, dai, forse tra 100 anni me la daranno anche a me...".