La battuta di Spinazzola ha fatto capire tutto sugli allenamenti di Conte

Il Napoli perde il primo test amichevole dell’estate, contro l’Arezzo, compagine di Serie C, ma paradossalmente non troppo a sorpresa. Considerando la pesantezza dei carichi di lavoro in questi primi sei giorni di doppie sedute in Trentino, la fatica dei giocatori anche solo nel rientrare in albergo dopo l’allenamento pomeridiano di lunedì (ma si sono allenati anche ieri mattina), era lecito aspettarsi un Napoli imballato, pesante, praticamente fermo sulle gambe. Così, senza peraltro McTominay, Politano e Simeone oltre a Buongiorno e Gilmour, ne è venuta fuori una partita decisamente sofferta, arrivando sempre secondi sul pallone, aggiungendo però a degli errori sotto porta anche un intervento in ritardo di Lang in area di rigore ed un errore di Mazzocchi nel finale per il 2-0 finale. Nulla di grave, probabilmente la possibilità di un passo falso era stata messa anche in preventivo sostituendo il solito debutto contro i dilettanti locali con una formazione di ottimo livello per la Serie C e che è più avanti nella preparazione, come confermato nel post dal tecnico (ex Napoli) Christian Bucchi.

Le indicazioni

Poche in realtà. Quando le gambe non girano e la mente è annebbiata, anche quanto provato in settimana è difficile da replicare in campo. Nel primo tempo ha funzionato la densità a destra per isolare in uno contro uno un dribblomane come Lang, ma appesantito e quindi raramente capace di superare il diretto avversario. Da segnalare la libertà concessa a De Bruyne, libero di unirsi sia alla catena di sinistra che di testa e con un Anguissa più a protezione. Da segnalare anche la coppia di centrali difensivi composta da Rrahmani-Beukema che potrebbe iniziare la stagione considerando l'indisponibilità di Buongiorno ancora per almeno una decina di giorni. Un allenamento fisico più che tattico per Antonio Conte e chissà che sabato col Catanzaro le cose cambieranno, considerando che le doppie sedute proseguiranno. "Testa al Catanzaro? Testa a domani che ci sono i blocchi...", l'ammissione col sorriso di Spinazzola nel post-partita pensando a cosa attende il gruppo quest'oggi.