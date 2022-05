Classifica gol Napoli all time, Fabian raggiunge Pandev e un altro centrocampista

Con il gol vittoria di ieri a Torino Fabian Ruiz ha raggiunto 22 reti in maglia azzurra.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il gol vittoria di ieri a Torino Fabian Ruiz ha raggiunto 22 reti in maglia azzurra. Il centrocampista del Napoli, al settimo gol stagionale, il primo in area di rigore, ha raggiunto due ex azzurri al 56° posto. Nella classifica marcatori all time lo spagnolo ora ha le stesse reti di Goran Pandev e Gianni Improta.