Classifica marcatori, chi la vincerà? Nessun bomber del passato punta su Osimhen

Chi sarà l'erede di Immobile? La redazione di MinutidiRecupero.it ha intervistato i bomber del passato chiedendo loro un pronostico sul vincitore della prossima classifica dei marcatori. Nessuno ha puntato su Osimhen. I più quotati sono stati Ronaldo e Immobile.

Dario Hubner punta su Lukaku: “Non credo sia l’attaccante più forte del campionato, ma gioca nell’Inter che, rispetto ad altre squadre, ha qualcosa in più". L'ex azzurro Cristiano Lucarelli punta sulla continuità di Immobile: “Scommetto su di lui per una serie di motivi. Oltre ad essere molto forte come attaccante, gioca nella stessa squadra dello scorso anno, con lo stesso allenatore, con gli stessi compagni". Rolando Bianchi: “Per me Cristiano Ronaldo se la giocherà fino alla fine per mentalità e per quello che riesce a dare sempre in campo". Un altro ex azzurro come Giuseppe Savoldi dice: “Per me il favorito resta ancora Immobile. Certo, dovrà ripetersi e non sarà facile, ma ha le caratteristiche giuste per consolidare il suo primato". Infine Igor Protti: “Io punto su Ronaldo, ma solo perché per Immobile sarà difficile riconfermarsi. Oltre allo scudetto e alla Champions, CR7 avrà scelto l’Italia anche per vincere la classifica dei cannonieri e lui quando si pone un obiettivo difficilmente non lo porta a termine".