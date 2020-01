Con la Juve per evitare un triste record: il Napoli non ha mai perso 5 gare di fila in casa in serie A

Il Napoli va alla ricerca di un risultato positivo in casa, anche se di fronte ci sarà la Juventus capolista, lanciatissima nell'ultimo periodo. La squadra azzurra infatti è reduce in campionato da 4 ko di fila in campionato e non accadeva addirittura dal 1998: se dovesse arrivare la sconfitta con la Juventus, sarebbe la quinta ed un nuovo record negativo. Il Napoli nella sua storia non ha mai perso 5 partite di fila in casa in campionato.