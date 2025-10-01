Live

Conte in conferenza dal Maradona: tra poco su TN

Oggi alle 22:50Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net
fonte dal Maradona, Daniele Rodia

Al termine della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.