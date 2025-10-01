Napoli-Sporting 2-1, le pagelle: Kevin, altro che problema! Sam e Spina super! Hojlund sfavillante
Milinkovic Savic 7 - Nel primo tempo mai impegnato dalla squadra portoghese. Da un suo rilancio chilometrico nasce una grande occasione per il Napoli. Spiazzato sul rigore di Suarez. Blinda la vittoria con la gran parata nel finale.
Spinazzola 7 - Subito frizzante, mette un gran pallone per Hojlund che non ci arriva per un soffio. Anche spostato sulla destra fornisce un gran contributo.
Beukema 7 - Bravo a chiudere sulla prima iniziativa dello Sporting. Si ripete con una grande chiusura su una ripartenza nata da una palla persa in mediana. Un altro paio di uscite di grande eleganza.
Juan Jesus 7 - Bravo a leggere due situazioni pericolose con cross tesi che arrivavano da destra. Anche questa volta, risponde presente. Ed ormai non è uomini una sorpresa.
Gutierrez 6,5 - Deve fare i conti con la giovinezza straripante di Quenda, che ne limita le sortite offensive. Cresce nella ripresa. Dall’80 Olivera sv
Politano 5,5 - Attacca Araujo con costanza e lo mette in difficoltà. Sfiora il gol col solito sinistro a giro che chiama il portiere alla gran parata. Commette una sciocchezza clamorosa sul rigore. Dal 70’ David Neres. 6 Ci mette la solita vivacità.
Lobotka 6,5 - Prezioso nelle due fasi del gioco, in un paio di situazioni delicate ne esce con la sua incredibile qualità di uscire negli spazi stretti.
Anguissa 6 - Sbaglia qualche appoggio di troppo in avvio del match e perde qualche pallone di troppo. Meglio nel secondo tempo.
McTominay 5 - Arriva con un pizzico di ritardo in un paio di situazioni. Perde molti contrasti e sbaglia molte scelte. Forse la sua prova peggiore da quando è al Napoli. Dal 70’ Lang 5,5 Appare ancora impaurito in alcune situazioni, forse gli manca fiducia per il poco minutaggio.
De Bruyne 8 - Parte bene, gestendo con qualità diverse situazioni. L’azione che imbastisce e rifinisce per il gol di Hojlund riassume tutta la sua grandezza. Corre e pressa in ogni zona, poi pennella ancora per Hojlund. Che giocatore. Dall’80 Gilmour sv.
Hojlund 8 - La cosa più bella della prima parte della sua gara è un fondamentale rientro difensivo. Un segnale della sua voglia, premiata col letale contropiede dell’1-0. Lotta su ogni pallone e firma la doppietta col gol da centravanti vero.
Conte 7 - Il Napoli concede poco e prende gol solo su rigore su errore individuale di Politano. Trova risposte importanti nel momento di emergenza in difesa.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro