Rileggi live Napoli-Sporting 2-1 (Højlund 37', 79', Luis Suarez 62'): primi 3 punti per gli azzurri!

vedi letture

Primi 3 punti per il Napoli nella nuova Champions League! La doppietta di Rasmus Højlund regala la prima gioia europea ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Si alza sui pedali Kevin De Bruyne con 2 assist stupendi. Sporting pericoloso solo nel finale con una grande parata di M.Savic!

94' - VINCE IL NAPOOOOOOOLI

94' - MIRACOLO DI MILINKOVIC-SAVIC su un colpo di testa da posizione ravvicinata!

93' - 50'' al termine. Lunghissima

92' - Corner per lo Sporting

90' - 4' di recupero

90' - Fuori Højlund, dentro Lucca

82' - Ultimi 8' al Maradona. Lunga

80' - Fuori Gutierrez, dentro Olivera, fuori De Bruyne e dentro Gilmour

79' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Corner perfetto di De Bruyne e staccata altrettanto perfetta di Højlund!

78' - Corner in favore del Napoli che adesso preme.

76' - Che occasione per lo Sporting! Contropiede quasi fatale per il Napoli, il destro di Suarez è però altissimo!

70' - Fuori Politano e fuori McTominay, dentro Neres e dentro Lang.

69' - Pronti Neres e Lang

66' - Doppio cambio nello Sporting, fuori Ioannidis e dentro Santos. Fuori Quaresma e dentro Debast

66' - Gara dunque che torna in salita per il Napoli, il rigore di Luis Suarez ha gelato il Maradona.

62' - PAREGGIA LO SPORTING LISBONA! Luis Suarez non sbaglia dagli 11 metri.

61' - Calcio di rigore per lo Sporting Lisbona. Entrata in ritardo di Politano

58' - Cresce il Napoli! Gran destro di De Bruyne che viene deviato in corner.

55' - Punizione dai 27m per il Napoli. Batterà De Bruyne

52' - Giropalla del Napoli

49' - Sinistro altissimo di Politano

49' - Avanza il Napoli alla ricerca del 2-0

46' - Esce Trinçao, dentro Goncalves. Fuori anche Catamo e dentro Suarez

22.04 - Torna in campo anche lo Sporting di Lisbona

22.03 - Napoli già in campo

21.47 - Termina il primo tempo al Maradona. Napoli in dominio del match come testimoniano le statistiche.

45' - 1' di recupero concesso da Makkelie

44' - Recupera il pallone McTominay che serve di testa De Bruyne, il belga cerca subito Højlund ma scivola al momento del passaggi decisivo.

41' - OCCASIONE POLITANO! Rinvio spettacolare di M.Savic che lancia in contropiede Politano, l'esterno rientra sul sinistro e calcia ma Rui Silva compie una paratissima e manda in corner

39' - Napoli sul velluto adesso ed il Maradona comincia a scaldarsi!

37' - La rete del Napoli: Anguissa recupera il pallone e duetta con De Bruyne che saltando un avversario fa partire il contropiede, Højlund accende il motorino e scatta in profondità sfruttando alla grande il cioccolatino offertogli dal belga! 1-0 al 36'!

37' - GOOOOOOOOOAL DEL NAPOLI!!!!! RASMUUUUUUUS HØJLUUUUND! CONTROPIEDE SPETTACOLARE DEL NAPOLI!

32' - Bella manovra del Napoli, corner guadagnato dopo un destro di Anguissa deviato.

27' - Primo affondo dello Sporting con Simoes ma il suo sinistro è molto debole

24' - Recupero stupendo di Højlund che parte dalla metà campo avversaria e chiude Trinçao

23' - Fallo in attacco di Højlund. Si riparte da un fallo in area di rigore per lo Sporting

22' - CHANCE NAPOLI! Lavora benissimo il pallone sulla destra Spinazzola che poi serve al centro Anguissa ma il destro dal limite dell'area è altissimo!

21' - Gira tantissimo la palla il Napoli ma non si aprono sbocchi

18' - Napoli molto attento in difesa, manovra ancora lenta in attacco però. Siamo quasi a metà primo tempo

16' - Restano a terra De Bruyne e Fresneda: cure mediche per i due

16' - Vicino al tap-in Rasmus Højlund che manca di un pelo il pallone

13' - Precisissimo Juan Jesus che il contropiede guidato da Ioannidis

12' - Primo affondo dello Sporting con Trinçao, attento Beukema che rinvia ed evita ogni pericolo

9' - Commette un errore De Bruyne nel tentativo di chiudere un bel triangolo con Spinazzola: palla in rimessa laterale

8' - Super lavoro di Rasmus Højlund che guadagna il secondo corner per gli azzurri, questa volta da sinistra.

6' - Prova a recuperare il pallone Gutierrez ma commette fallo.

4' - Spinge subito il Napoli, ottima manovra e primo corner guadagnato dalla fascia destra

1' - Compare uno striscione in Curva B: "Fermate il baratro in cui state conducendo l'umanità, basta guerre...basta atrocità"

21.01 - INIZIA LA GARA! COMINCIA NAPOLI SPORTING LISBONA

21.00 - Napoli da destra verso sinistra in questo primo tempo.

20.57 - IMPRESSIONANTE boato al "the champioons": la più bella competizione al mondo è tornata al Maradona!

20.55 - Parte in anticipo "Primo agosto" in attesa dell'inno della Uefa Champions League!

20.52 - Sale l'atmosfera al Maradona.

20.47 - Rientra anche il Napoli. Manca sempre meno all'inizio del match

20.45 - Finisce il riscaldamento per i portoghesi che rientrano negli spogliatoi

20.24 - Dentro anche i calciatori del Napoli!

20.23 - Entrano in campo i calciatori dello Sporting Lisbona: sommersi dai fischi dei sostenitori azzurri

20.08 - Inizia la fase di riscaldamento per i portieri azzurri

19.40 - Sono ufficiali le scelte di Antonio Conte e di Rui Borges:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.

19.20 - Atmosfera da Champions all'esterno del Maradona.

18.00 - Un tifoso dello Sporting Lisbona è rimasto lievemente ferito a causa degli scontri. È stato colpito in via Melisurgo e poi trasportato in codice giallo all'ospedale Cto. Al vaglio della polizia la posizione di alcuni tifosi coinvolti nella rissa. La situazione è ora tornata alla calma, con i tifosi portoghesi accompagnati nel piazzale del porto in vista del trasferimento allo stadio Maradona per la partita di Champions League di stasera.

16.30 - Mancano ancora diverse ore al fischio d'inizio di Napoli-Sporting e in città arrivano notizie tutt'altro che positive. Tra Via Depetris e Piazza Municipio ci sono stati contatti tra le due tifoserie con le forze dell'ordine che sono dovute intervenire per calmare gli animi. Il tutto tra la folla, i turisti e i residenti. Molte persone si sono spaventate. Danneggiate alcune audio e negozi. Commercianti furiosi.

Rui Borges dovrebbe riproporre i titolarissimi dopo il mini-turnover effettuato in campionato. Dunque, nel 4-2-3-1 Joao Virginia si riprende il posto tra i pali, al centro della difesa accanto a Goncalo Inacio si candida Debast (in pole su Quaresma), poi Araujo è sicuro del posto a sinistra, mentre per il ruolo di terzino destro si giocano una maglia Fresneda e Vagiannidis. In cabina di regia agirà l'ex giocatore del Lecce, Hjulmand, coadiuvato da Kochorashvili, trequartista Trincao con Quenda e Pedro Goncalves ai suoi lati. Il colombiano Luis Suarez sarà il perno centrale dell'attacco.

Antonio Conte deve ancora fronteggiare l'emergenza in difesa: oltre agli infortunati Buongiorno e Rrahmani, è squalificato Di Lorenzo. Sono però tornati ad allenarsi in gruppo Spinazzola e Olivera che faranno di tutto per essere disponibili dal 1', ma sono comunque pre allertati Gutierrez e il jolly Elmas, come annunciato da Conte. Al centro invece tocca a Beukema e Juan Jesus, mentre in porta si rinnova il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, quest'ultimo il favorito. Lobotka sarà titolare insieme ad Anguissa; poi c'è il dubbio De Bruyne, insidiato da Neres per un possibile passaggio al 4-3-3. Se venisse confermato il belga, agiranno più larghi McTominay e Politano. A guidare l'attacco sarà Hojlund, con Lucca pronto a subentrare.

Il Napoli di Antonio Conte ospita questa sera, alle ore 21:00, lo Sporting Lisbona di Rui Borges allo Stadio Diego Armando Maradona, nella seconda giornata della league phase di Champions League. Si tratta di una prova molto importante per gli azzurri: non solo in chiave qualificazione, essendo ancora a zero punti per la sconfitta contro il Manchester City, ma anche per reagire al ko di domenica nello scontro al vertice con il Milan. Le difficoltà però non mancheranno, su tutte le indisponibilità in difesa di Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo, ma gli uomini di Antonio Conte hanno sempre dimostrato di sapersi reinventare e bisognerà farlo anche contro la capolista del campionato portoghese.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sporting Lisbona