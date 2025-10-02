Gutierrez esulta sui social: "Che serata fantastica! Partita di grande lavoro da parte di tutti"

di Antonio Noto

Al debutto in Champions League con la maglia del Napoli, il terzino Miguel Gutierrez ha commentato su Instagram la vittoria dei campioni d'Italia contro lo Sporting Lisbona: "Partita di grande lavoro da parte di tutta la squadra per portare a casa tre punti fondamentali.

Che serata fantastica! Grazie a tutti per il vostro sostegno!".