Conte non cambia: a specchio contro l'Inter e resiste un dubbio in mediana

C'è ancora l'ultimo allenamento di oggi prima del big-match del Maradona, ma Antonio Conte sembra aver deciso. Il tecnico del Napoli, per la sfida Scudetto ai nerazzurri - nonostante le tante prove fatte in questa settimana, tra il ritorno al 4-3-3 ed anche quel 3-4-2-1 di inizio stagione - non dovrebbe cambiare modulo e quindi continuare col 3-5-2 che per la verità non ha dato grandi risultati contro Lazio e Como, accentuando i problemi offensivi della squadra e togliendo enormi certezze in fase difensiva. Sarà dunque con ogni probabilità un Napoli a specchio contro i nerazzurri anche se un dubbio resiste per quanto riguarda gli uomini da schierare.

Il dubbio a centrocampo

Si va avanti con Di Lorenzo in difesa con Rrahmani e Buongiorno, Politano a destra tutta fascia e Spinazzola a sinistra. Davanti Raspadori, caldissimo con due gol nelle due gare giocate da titolare, in coppia con un Lukaku da ritrovare ma il dubbio c'è in mediana su chi formerà il terzetto con Lobotka e McTominay. Al posto dell'infortunato Anguissa c'è una doppia possibilità per Conte. La scelta di andare su Billing, titolare nell'ultima a Como, non è così automatica. C'è una chance anche per Billy Gilmour, fuori dai radar negli ultimi mesi, ma che gode della stima di Conte per le capacità di regia unite anche a quelle di intensità ed interdizione e rappresenta un'alternativa all'ex Bournemouth. In ogni caso, nessuno dei due giocatori - in particolare l'ex Brighton - ha i novanta minuti e quindi si preannuncia una staffetta.