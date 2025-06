Prima pagina Il Mattino: "Gattuso, portaci al Mondiale"

"Gattuso, portaci al Mondiale", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il sommario: "Al timone della Nazionale l'ex tecnico del Napoli e campione del 2006". In taglio alto, spazio alle parole del cantante Vasco Rossi, che si esibirà con il suo concerto per in due sere allo Stadio Diego Armando Maradona: "Quando vengo a Napoli respiro". Di seguito la prima pagina integrale.