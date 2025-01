Conte non parla dopo lo 0-3 di Firenze, il Napoli è in lutto: è scomparso il piccolo Daniele

Antonio Conte non è intervenuto nel post-partita di Fiorentina-Napoli con la netta vittoria degli azzurri per 3-0. Il tecnico del Napoli non se l'è sentita di parlare dopo l'arrivo di una tristissima notizia: la scomparsa del piccolo Daniele che negli ultimi mesi ha combattuto contro una brutta malattia divenendo una vera mascotte azzurra.

Al posto di Conte il suo vice Christian Stellini è intervenuto ai microfoni di Dazn spiegando il gesto del mister: "Perché Conte non è venuto a parlare? "Siamo molto felici per la vittoria però oggi abbiamo ricevuto un brutto colpo, perché abbiamo perso una persona molto vicina al Napoli. Un bambino che era malato e al quale abbiamo cercato di regalare momenti di gioia e che ci dato tanto forza. Il mister non se l'è sentita di venire a parlare. Noi mandiamo un messaggio di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono".