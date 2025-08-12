Conte torna a parlare: domani la conferenza stampa da Castel di Sangro

Conte torna a parlare: domani la conferenza stampa da Castel di SangroTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:50Notizie
di Francesco Carbone

Antonio Conte torna a parlare. L’allenatore del Napoli incontrerà la stampa domani, alle ore 13, nella cornice del teatro Tosti di Castel di Sangro. Sarà l’occasione per tracciare un bilancio della preparazione estiva in corso, fare il punto sulle mosse di calciomercato anche in vista dell’ormai sempre più imminente inizio del campionato. Su Tuttonapoli.net, come sempre, vi forniremo la diretta testuale.