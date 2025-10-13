Rrahmani salta il Torino e non solo: ecco la data del possibile rientro
TuttoNapoli.net
Inizia la settimana di Torino-Napoli e arriva un nuovo aggiornamento dall’infermeria azzurra. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Amir Rrahmani dovrà attendere ancora qualche giorno prima di tornare a disposizione di Antonio Conte e sarà dunque assente nella trasferta sul campo del Torino.
Secondo il quotidiano il difensore kosovaro, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio, salterà certamente la trasferta contro e con ogni probabilità anche la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven in programma martedì 21. L’obiettivo dello staff medico è chiaro: riaverlo pienamente recuperato per la super sfida contro l’Inter, in programma il 25 ottobre allo stadio Maradona.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Spalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com