Rrahmani salta il Torino e non solo: ecco la data del possibile rientro

Inizia la settimana di Torino-Napoli e arriva un nuovo aggiornamento dall’infermeria azzurra. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Amir Rrahmani dovrà attendere ancora qualche giorno prima di tornare a disposizione di Antonio Conte e sarà dunque assente nella trasferta sul campo del Torino.

Secondo il quotidiano il difensore kosovaro, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio, salterà certamente la trasferta contro e con ogni probabilità anche la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven in programma martedì 21. L’obiettivo dello staff medico è chiaro: riaverlo pienamente recuperato per la super sfida contro l’Inter, in programma il 25 ottobre allo stadio Maradona.