De Bruyne è scatenato! Doppietta con il Belgio, è già a 8 gol in stagione

Kevin De Bruyne è scatenato: nel match cruciale contro il Galles per la qualificazione ai Mondiali, ha messo a segno una doppietta. Prima, con la sua squadra in svantaggio, ha pareggiato i conti da calcio di rigore al 18esimo minuto; poi, al 76esimo, è stato di nuovo implacabile dal dischetto realizzando il gol che vale il momentaneo 3-1 per i Diavoli Rossi. È uno strepitoso inizio di stagione per KDB, che conta già 8 reti e 3 assist in 12 presenze tra Napoli e Belgio.

Inoltre, Kevin De Bruyne si sta rivelando anche uno specialista dagli undici metri: due calci di rigore segnati con la maglia azzurra, altri due con quella della nazionale, nessun errore. Aggiornando quindi i numeri dal dischetto della stella belga, sono 14 rigori trasformati e solo 2 sbagliati. A 34 anni, De Bruyne continua ad essere un calciatore di livello internazionale, un centrocampista completo che fa assist, segna, batte i calci piazzati, aiuta in fase difensiva, corre. Anche quest'ultimo aspetto da non sottovalutare: KDB non ha mai saltato un allenamento nel corso della preparazione estiva, e dall'inizio del campionato sta giocando con continuità.