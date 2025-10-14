Prima pagina

Il Mattino: "Lobotka fuori: Conte si affida a Gilmour"

Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

"Verso Torino-Napoli. Lobotka fuori: Conte si affida a Gilmour", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della grande chance per il centrocampista scozzese visto l'infortunio del compagno di reparto. In taglio alto, un box è dedicato all'Italia con le parole del ct: "Nazionale, Gattuso: 'Battiamo Israele, vietato sbagliare'. Oggi in campo a Udine". Di seguito la prima pagina integrale.